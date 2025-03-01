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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mart 2025 Cumartesi 10:06 |

Diyarbakır merkezli 'change' araç operasyonu! 36 milyonluk mal varlığına el konuldu

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek 'change' işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu.

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