Diyarbakır merkezli 'change' araç operasyonu! 36 milyonluk mal varlığına el konuldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde veya ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi bilgilerinin illegal yollardan temin edilen başka araçlara basılarak ağır hasarlı araçların tamir edilmiş gibi gösterildiği ve bu araçların başka kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.