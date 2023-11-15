Diyarbakır arılarının uykusu başladı! Tenekesi 2 bin 400 liradan satıldı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine arıları soğuk havalardan korumak için yüksek kesimlerden getirilen kovanlar, straforla kışa hazırlanıyor.

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Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Diyarbakır'da soğuk havalardan korunması için yüksek kesimlerden getirilen arıların kışlatma çalışması tamamlandı.

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Sıcakların azalması ile Elazığ'dan Çermik ilçesine gelen gezgin arıcı Zülküf Özkan da, 400 kovanda bulunan arılarını 20 Şubat'a kadar açılmayacak şekilde her iki tarafına strafor koyarak kışa hazırladı.

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Bu yöntem arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.

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Arıcı Zülküf Özkan (38), İHA muhabirine yaptığı açıklamada 2018'de aracılığa başladığını ve şu anda 400 adet kovanı olduğunu söyledi. Özkan, "Bu arıları özelikle Elazığ'a götürüyoruz. Elazığ'da da keven ve kekik fazla olduğu için götürüyoruz. Şükürler olsun bu sene iyiydi. Herkes alacağını aldı

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Şimdi de arının ihtiyacı olarak arılara strafor atıyoruz. İçinde bal olmayan kovanları şerbetlememiz lazım. Bunlar, aç kalmaması için ve ilkbaharda güzel çıkması için yaptığımız şeyler" dedi.

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Çalışmaya 11'inci ayda başladıklarını ve bir haftalık işleri olduğunu ifade eden Özkan, şöyle konuştu:"20 Şubat'a kadar arı kovanlarımızı açamayız. Burası soğuk olduğu için çift taraf strafor atıyoruz. Kışın zayıf olan arı var, güçlü olan var. Yeri sıcak olsun. Yaptığımız iş bu. Şubattan sonra ana kontrolünü ediyoruz.

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Poşetlere şurup koyacağız. İçinde zayıf olanları belirliyoruz.

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Güçlüden takviye veriyoruz. Yerini değiştirmemiz gerekiyorsa yerini değiştiriyoruz.""Bu sene balın tenekesini 2 bin 400 liradan verdik"Ürettiklerinin süzme bal olduğunu aktaran Özkan, "Tüccara çalışıyoruz, tenekemiz 28 kilo geliyor. Bu sene balın tenekesini 2 bin 400 liradan verdik. Allah devletimizden razı olsun. Geçen sene 30 çuval şeker verdiler. Kovan başına 4 kilo şeker aldık. Yüz bin kere şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

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