  • $19,1112
  • 20,7162
  • 1205.13
  • 4924.03

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2023 Salı 15:10

Diyanet'in 'İyilik Çadırları' depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca kurulup iftar ile sahur verilen 'İyilik Çadırları'nda, afetzede çocuklara yönelik Karagöz ve meddah gösterileri ile çeşitli eğlenceler düzenleniyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.