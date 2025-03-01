Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da teravih namazı kıldırdı

Erbaş, ramazanın Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olduğunu belirterek, şöyle konuştu:





"Bize düşen görev ramazan ayında Kur'an'ı bol bol okumak, anlamaya çalışmak ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmek. Madem ki o bizim hayat rehberimiz, o zaman kendimizi ve hayatımızı mübarek ramazan ayında yeniden gözden geçirelim. Kendimizi muhasebeye tabi tutalım. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Netice itibarıyla gideceğimiz yer ahiret. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Dünyada ekeceğiz ki ahirette biçelim."