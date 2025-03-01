Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,5258
  • 37,9814
  • 3349.9

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mart 2025 Cumartesi 09:33 |

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da ramazanın ilk teravih namazını kıldırdı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.