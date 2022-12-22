Diyanet 2023 Ramazan umresi fiyatları belli oldu! İşte 2023 Ramazan umresi fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 Umre turlarının kayıt dönemine ilişkin açıklama yaptı. Diyanetin internet sitesinde de Ramazan umresinin tur programları detaylarıyla paylaşıldı.
Ramazan umresinin fiyatları, otelin Kabe'ye olan uzaklığına, gün sayısına ve kaç kişilik oda olduğuna göre değişmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 Ramazan ayı umre programıyla ilgili tüm detaylar...
RAMAZAN UMRESİ KAÇ GÜN?
Diyanet tarafından açılan umre turları 15 ile 34 gün arasında değişmektedir.
RAMAZAN UMRESİ FİYATLARI NE KADAR?
5 Bin 550 Riyal (ortalama 27 Bin 500 TL) ile 9 Bin 990 Riyal (ortalama 49 Bin 500 TL) arasında değişmektedir.
RAMAZAN UMRESİ PROGRAMLARI
Diyanet'ten alınan bilgiye göre 11 ayrı tur programı ile Ramazan umresi gerçekleştirilecek. İşte turlarla ilgili detaylar...
1. TUR
Son Başvuru Tarihi: 02 Mart 2023
Gidiş Tarihi: 7-8 Nisan
Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan
Gün Sayısı: 15 gün (servisli)
4 Kişilik Oda Fiyatı: 5550 Riyal (ortalama 27 Bin 500 TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 5750 Riyal (ortalama 28 Bin 500 TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 5990 Riyal (ortalama 30 Bin TL)
2. TUR
Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2023
Gidiş Tarihi: 2-4 Nisan
Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan
Gün Sayısı: 20 Gün (servisli)
4 Kişilik Oda Fiyatı: 6100 Riyal (ortalama 30 Bin 250 TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 6350 Riyal (ortalama 31 Bin 500 TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 6650 Riyal (ortalama 33 Bin TL)
3. TUR
Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat
Gidiş Tarihi: 27-28 Mart
Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan
Gün Sayısı: 26 Gün (servisli)
4 Kişilik Oda Fiyatı: 6775 Riyal (ortalama 33 Bin 500 TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 7100 Riyal (ortalama 35 Bin TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 7495 Riyal (ortalama 37 Bin TL)
4. TUR
Son Başvuru Tarihi:16 Şubat 2023
Gidiş Tarihi: 20-23 Mart
Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan
Gün Sayısı: 30 Gün (servisli)
4 Kişilik Oda Fiyatı: 7275 Riyal (ortalama 36 Bin TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı:7675 Riyal (ortalama 38 Bin TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 8175 Riyal (ortalama 40 Bin 500 TL)
5. TUR
Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat
Gidiş Tarihi: 18-19 Mart
Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan
Gün Sayısı: 35 Günlük (servisli)
4 Kişilik Oda Fiyatı: 7715 Riyal (ortalama 38 Bin 250 TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 8180 Riyal (ortalama 40 Bin 500 TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 8650 Riyal (ortalama 43 Bin TL)
6. TUR
Son Başvuru Tarihi: 2 Mart
Gidiş Tarihi: 10-11 Nisan
Dönüş Tarihi: 24-25 Nisan
Gün Sayısı: 15 Gün
4 Kişilik Oda Fiyatı: 6250 Riyal (ortalama 31 Bin TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 6500 Riyal (ortalama 32 Bin 250 TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 6750 Riyal (ortalama 33 Bin 500 TL)
7. TUR
Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat
Gidiş Tarihi: 5-6 Nisan
Dönüş Tarihi: 20-21 Nisan
Gün Sayısı: 15 Gün
4 Kişilik Oda Fiyatı: 6250 Riyal (ortalama 31 Bin TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 6500 Riyal (ortalama 32 Bin 250 TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 6750 Riyal (ortalama 33 Bin 500 TL)
8. TUR
Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat
Gidiş Tarihi: 22-23 Mart
Dönüş Tarihi: 5-6 Nisan
Gün Sayısı: 15 Gün
4 Kişilik Oda Fiyatı: 5900 Riyal (ortalama 29 Bin 250 TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 6200 Riyal (ortalama 30 Bin 750 TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 6600 Riyal (ortalama 32 Bin 750 TL)
9. TUR
Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat
Gidiş Tarihi: 27-28 Mart
Dönüş Tarihi: 10-11 Nisan
Gün Sayısı: 15 Gün
4 Kişilik Oda Fiyatı: 5900 Riyal (ortalama 29 Bin 250 TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 6200 Riyal (ortalama 30 Bin 750 TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 6600 Riyal (ortalama 32 Bin 750 TL)
10. TUR
Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat
Gidiş Tarihi: 22-23 Mart
Dönüş Tarihi: 20-21 Nisan
Gün Sayısı: 30 Gün
4 Kişilik Oda Fiyatı: 8250 Riyal (ortalama 41 Bin TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 8750 Riyal (ortalama 43 Bin 500 TL
2 Kişilik Oda Fiyatı: 9450 Riyal (ortalama 47 Bin TL)
11. TUR
Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat
Gidiş Tarihi: 19-20 Mart
Dönüş Tarihi: 20-21 Nisan
Gün Sayısı: 34 Gün
4 Kişilik Oda Fiyatı: 8950 Riyal (ortalama 44 Bin 500 TL)
3 Kişilik Oda Fiyatı: 9475 Riyal (ortalama 47 Bin TL)
2 Kişilik Oda Fiyatı: 9990 Riyal (ortalama 49 Bin 550 TL