Diyanet 2023 Ramazan umresi fiyatları belli oldu! İşte 2023 Ramazan umresi fiyatları

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 Umre turlarının kayıt dönemine ilişkin açıklama yaptı. Diyanetin internet sitesinde de Ramazan umresinin tur programları detaylarıyla paylaşıldı.

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Ramazan umresinin fiyatları, otelin Kabe'ye olan uzaklığına, gün sayısına ve kaç kişilik oda olduğuna göre değişmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 Ramazan ayı umre programıyla ilgili tüm detaylar...

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RAMAZAN UMRESİ KAÇ GÜN? Diyanet tarafından açılan umre turları 15 ile 34 gün arasında değişmektedir.

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RAMAZAN UMRESİ FİYATLARI NE KADAR? 5 Bin 550 Riyal (ortalama 27 Bin 500 TL) ile 9 Bin 990 Riyal (ortalama 49 Bin 500 TL) arasında değişmektedir.

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RAMAZAN UMRESİ PROGRAMLARI Diyanet'ten alınan bilgiye göre 11 ayrı tur programı ile Ramazan umresi gerçekleştirilecek. İşte turlarla ilgili detaylar...

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1. TUR Son Başvuru Tarihi: 02 Mart 2023 Gidiş Tarihi: 7-8 Nisan Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan Gün Sayısı: 15 gün (servisli) 4 Kişilik Oda Fiyatı: 5550 Riyal (ortalama 27 Bin 500 TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 5750 Riyal (ortalama 28 Bin 500 TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 5990 Riyal (ortalama 30 Bin TL)

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2. TUR Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2023 Gidiş Tarihi: 2-4 Nisan Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan Gün Sayısı: 20 Gün (servisli) 4 Kişilik Oda Fiyatı: 6100 Riyal (ortalama 30 Bin 250 TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 6350 Riyal (ortalama 31 Bin 500 TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 6650 Riyal (ortalama 33 Bin TL)

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3. TUR Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat Gidiş Tarihi: 27-28 Mart Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan Gün Sayısı: 26 Gün (servisli) 4 Kişilik Oda Fiyatı: 6775 Riyal (ortalama 33 Bin 500 TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 7100 Riyal (ortalama 35 Bin TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 7495 Riyal (ortalama 37 Bin TL)

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4. TUR Son Başvuru Tarihi:16 Şubat 2023 Gidiş Tarihi: 20-23 Mart Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan Gün Sayısı: 30 Gün (servisli) 4 Kişilik Oda Fiyatı: 7275 Riyal (ortalama 36 Bin TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı:7675 Riyal (ortalama 38 Bin TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 8175 Riyal (ortalama 40 Bin 500 TL)

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5. TUR Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat Gidiş Tarihi: 18-19 Mart Dönüş Tarihi: 20-22 Nisan Gün Sayısı: 35 Günlük (servisli) 4 Kişilik Oda Fiyatı: 7715 Riyal (ortalama 38 Bin 250 TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 8180 Riyal (ortalama 40 Bin 500 TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 8650 Riyal (ortalama 43 Bin TL)

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6. TUR Son Başvuru Tarihi: 2 Mart Gidiş Tarihi: 10-11 Nisan Dönüş Tarihi: 24-25 Nisan Gün Sayısı: 15 Gün 4 Kişilik Oda Fiyatı: 6250 Riyal (ortalama 31 Bin TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 6500 Riyal (ortalama 32 Bin 250 TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 6750 Riyal (ortalama 33 Bin 500 TL)

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7. TUR Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat Gidiş Tarihi: 5-6 Nisan Dönüş Tarihi: 20-21 Nisan Gün Sayısı: 15 Gün 4 Kişilik Oda Fiyatı: 6250 Riyal (ortalama 31 Bin TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 6500 Riyal (ortalama 32 Bin 250 TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 6750 Riyal (ortalama 33 Bin 500 TL)

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8. TUR Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat Gidiş Tarihi: 22-23 Mart Dönüş Tarihi: 5-6 Nisan Gün Sayısı: 15 Gün 4 Kişilik Oda Fiyatı: 5900 Riyal (ortalama 29 Bin 250 TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 6200 Riyal (ortalama 30 Bin 750 TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 6600 Riyal (ortalama 32 Bin 750 TL)

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9. TUR Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat Gidiş Tarihi: 27-28 Mart Dönüş Tarihi: 10-11 Nisan Gün Sayısı: 15 Gün 4 Kişilik Oda Fiyatı: 5900 Riyal (ortalama 29 Bin 250 TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 6200 Riyal (ortalama 30 Bin 750 TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 6600 Riyal (ortalama 32 Bin 750 TL)

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10. TUR Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat Gidiş Tarihi: 22-23 Mart Dönüş Tarihi: 20-21 Nisan Gün Sayısı: 30 Gün 4 Kişilik Oda Fiyatı: 8250 Riyal (ortalama 41 Bin TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 8750 Riyal (ortalama 43 Bin 500 TL 2 Kişilik Oda Fiyatı: 9450 Riyal (ortalama 47 Bin TL)

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11. TUR Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat Gidiş Tarihi: 19-20 Mart Dönüş Tarihi: 20-21 Nisan Gün Sayısı: 34 Gün 4 Kişilik Oda Fiyatı: 8950 Riyal (ortalama 44 Bin 500 TL) 3 Kişilik Oda Fiyatı: 9475 Riyal (ortalama 47 Bin TL) 2 Kişilik Oda Fiyatı: 9990 Riyal (ortalama 49 Bin 550 TL