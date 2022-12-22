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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:54

Diyanet 2023 Ramazan umresi fiyatları belli oldu! İşte 2023 Ramazan umresi fiyatları

2023'e ve aynı zamanda Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde Ramazan umresinin fiyatları araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanını kutsal topraklarda geçirmek isteye Müslümanlar'ın heyecan içinde beklediği 2023 Ramazan umresi fiyatları belli oldu.

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