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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 09:57

Diyanet 03 kasım Cuma Hutbesi'ni yayınlandı! 'Zulme rıza göstermek zulümdür'

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbenin bu haftaki konusu 'Zulme Rıza Göstermek Zulümdür' olarak belirlendi. Hutbede 'masum canlara kıyan katillerin zulmüne karşı durmazsak ateş tüm dünyayı saracak, kimse güvende olmayacaktır. Çocukların bombalar altındaki çığlıklarını duymazsak herkesin canı yanacaktır.' ifadelerine yer verildi...

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