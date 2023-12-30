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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:34

Dışı fabrika görünümlü uyuşturucu serası! Olayla ilgili bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı

Tekirdağ'da, jandarma ekiplerinin kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda ortaya şaşırtan görüntüler çıktı. Dışı fabrika görünümlü uyuşturucu serasında iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirildi Olayla ilgili bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı.

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