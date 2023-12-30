Dışı fabrika görünümlü uyuşturucu serası! Olayla ilgili bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesi'nde Y.Ö. isimli şahsa ait olduğu öne sürülen kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi.
Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi.
Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi.
Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.