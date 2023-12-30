Dışı fabrika görünümlü uyuşturucu serası! Olayla ilgili bekçi ve fabrika sahibi tutuklandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesi'nde Y.Ö. isimli şahsa ait olduğu öne sürülen kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi.