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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 14:51

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı! Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil markete girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada iş yerinde zarar meydana geldi.