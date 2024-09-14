Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı! Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Akbayır Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 63 YV 917 plakalı otomobil, kontrolü kaybedip kaldırıma çıkarak markete girdi.
Çevrede ve markette tedirginliğe neden olan kazada otomobil sürücüsü, bir süre sonra araçtan çıkıp çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirlendi.
Aracın marketin camlarını kırıp içeri girmesi ve market raflarına çarpması sonucunda iş yerinde zarar meydana geldi.