'Dilkaya Deltası' yok oluyor! 450'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor

''BU DURUMUN BİR AN ÖNCE ÖNLENMESİ GEREKİYOR''





Alanda birçok kuş türü ile farklı canlıların yaşadığını ifade eden Özel, "Göletin doğal akması gereken yerinden farklı bir noktada müdahalede bulunularak su akışı değiştirildi. Göletin sularının buradan göle akması engelleniyor, bu da doğal yaşam alanının yok olmasına yol açıyor. Göletler kuruduğunda, buradaki canlıların yaşam alanları da tamamen bitecek. İlgili kurumlar geçen yıl müdahalede bulunarak bu akışı kapatmıştı ancak bu yıl tekrar açıldı. Henüz bir müdahale yapılmadı ve gölet boşalmaya devam ediyor. Bu durumun bir an önce önlenmesi gerekiyor. Küçük müdahaleler bile bu eşsiz doğa harikasının gelecek kuşaklara taşınmasında çok kıymetlidir. Buradan yetkililere sesleniyoruz; lütfen bu doğal yaşam alanını koruyalım" dedi.