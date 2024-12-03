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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2024 Salı 09:59

'Dilkaya Deltası' yok oluyor! 450'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan, yeşil doğası ve 450'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Deltası, bilinçsiz müdahaleler ve çevresel faktörler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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