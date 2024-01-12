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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 14:28

Dicle Nehri'nde 'leopar sazanı' tespit edildi! Yıllardır bulunamıyordu

Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan 'leopar sazanı'na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri'nde yeniden rastlandı.

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