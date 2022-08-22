Devlet Su İşleri müdahale edileceğini bildirdi! Korsan duba turizmi devam ediyor

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'ne korsan şekilde konulan ve günlüğü 700 liradan kiralanan barakaların sayısı artıyor.
Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evlerin sayısı, giderek artıyor.
Göl üzerinde çeşitli etkinlikler yapmak isteyen küçük gruplar için internet üzerinden günlük 700 TL'ye kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması, tepkilere neden oluyor.
Almanya'dan tatil için kente gelen ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ailesiyle gezen Banu Bereket, "Bu barakaları daha önce hiçbir yerde görmedim. Manzarası güzel olduğu için buraya geldik ancak görüntü hiç hoş değil" diye konuştu.