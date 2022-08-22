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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:07

Devlet Su İşleri müdahale edileceğini bildirdi! Korsan duba turizmi devam ediyor

Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların sayısının arttığı gözlendi. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 1 ay önce müdahale edileceğini bildirdiği barakaların göl manzarasında neden olduğu kirliliğin devam etmesi tepki çekti.

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