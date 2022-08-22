Devlet Su İşleri müdahale edileceğini bildirdi! Korsan duba turizmi devam ediyor

Göl üzerinde çeşitli etkinlikler yapmak isteyen küçük gruplar için internet üzerinden günlük 700 TL'ye kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması, tepkilere neden oluyor.

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Almanya'dan tatil için kente gelen ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ailesiyle gezen Banu Bereket, "Bu barakaları daha önce hiçbir yerde görmedim. Manzarası güzel olduğu için buraya geldik ancak görüntü hiç hoş değil" diye konuştu.