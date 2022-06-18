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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:55

Deve kemiğini sanat eserine dönüştürdü! İşte dikkat çeken o çalışmalar

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığının 23 kentten 51 zanaatkarı buluşturduğu Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali devam ediyor.

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