Deve kemiğini sanat eserine dönüştürdü! İşte dikkat çeken o çalışmalar

Kemiklerin üzerine tarihi, turistik mekanlar, Osmanlı padişahları ve çeşitli tarihi figürleri işlediğini ifade eden Kabaoğlu, "İnsanlık tarihinin ilk objeleri kemiktendir. Kemik sanatların başlangıç ürünüdür. Geleneksel sanatları devam ettiriyorum. İnsanlar ilk gördüğünde şaşırıyor. Halkımız bu sanatı daha çok kağıt ve çini üzerinde gördü." dedi.

4 / 8



Deve kemiğini Ege illerinden temin ettiğini anlatan Kabaoğlu, şunları kaydetti:





"Ege'de deve güreşleri var, deve orada bakılıyor bildiğiniz üzere. Arkadaşlarımız deve kemiğini bize temin ediyor. Son 10 yıldır çok azaldı. 20 parça deve kemiğini birleştirip tablo yaptım, üzerine sanatımızı işledik. Deve kemiğinden Osmanlı sarayında kullanılan zarf açacaklarından yaptım bizde bu geleneği devam ettirdik. Ayrıca parfümlük, sürmedanlık, takı kutusu gibi ürünlerimiz de var. Bu ürünlerin üzerine guaj boyayla figürlerimizi işliyorum."