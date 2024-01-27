  • $30,2719
  • 33,0247
  • 1953.68
  • 8346.28

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 12:06

Dev iş makinaları gözden kayboldu! Kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aralıksız yağan kar ilde hayatı olumsuz etkilerken kar kalınlığı ise yükseklerde 5 metreyi aştı. Yolları açmaya çalışan iş makinaları gözden kaybolurken çalışmalar sırasına ortaya çıkan tüneller ise görenleri şaşırtıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.