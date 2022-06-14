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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 17:12

Dev gemi denizden karaya iki günde taşındı! 10 bin 350 ton ağırlığında

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane tarafından satın alınan 10 bin 350 ton ağırlığındaki gemi, havuzdan karaya 1992 lastik üzerinde 500 metre uzaklıktaki alana taşındı.

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