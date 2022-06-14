Dev gemi denizden karaya iki günde taşındı! 10 bin 350 ton ağırlığında

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Mühendislik firmasının genel müdürü Abdullah Altunkum, yaptığı açıklamada, operasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti.

2020 yılının eylül ayındaki operasyona değinen Altunkum, "Yine Tersan'da her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki iki yolcu gemisinin tersane sahasında yüzer havuza yükleme işlemini gerçekleştirerek Türkiye'de bir ilke imza atmıştık. Bu Türkiye'nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma işlemiydi. Bu yıl ise kendi rekorumuzu kırarak iki günlük bir operasyonun ardından 10 bin 350 tonluk De Transporter gemisini taşıdık." ifadesini kullandı.