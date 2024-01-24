  • $30,2849
  • 33,0282
  • 1976.89
  • 8056

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 12:24

Dev adam Sultan Kösen! İtalya'da Guinness Rekorlar Kitabı'nın lansmanına katılacak

Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen, 15 yıldır yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtımı için İtalya'ya gitti.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.