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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 12:48

Ders zili iki öğrenci ile yeniden çaldı! 13 yıl atıl kaldı

Giresun'da öğrenci servisi sıkıntısı nedeniyle okula gidemeyen iki öğrencinin eğitim alması için onarılan Akpınar Köyü İlkokulu'nda 13 yıl sonra tekrar eğitim verilmeye başlandı.

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