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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 10:48

Dere üstü açıldı tarihi köprüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bitlis'te yürütülen “Dere Üstü Islah” projesi çerçevesinde yapılan yıkımın ardından 8 adet tarihi köprü gün yüzüne çıktı.

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