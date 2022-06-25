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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:58

Depren tatbikatı gerçeği aratmadı! 6 ilin katılımıyla düzenlendi

Kars'ta 6 ilin katılımıyla düzenlenen depren tatbikatı gerçeği aratmadı. Ekiplerin yaralılara kısa sürede müdahalesi ise dikkat çekti. Tatbikat anında kısa süreliğine yağan dolu ise ekiplere zor anlar yaşattı.

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