Depren tatbikatı gerçeği aratmadı! 6 ilin katılımıyla düzenlendi

Lazoğlu, "2022 yılının Sağlık bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın tatbikat yılı ilan edilmesi dolayısıyla ilimizde gerçekleştirilen tatbikat, Kars İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Bayburt illerinden oluşan 1'ici Bölge UMKE ekiplerinin 15 UMKE, 3 112 aracı ve 105 personelle depremde enkazdan yaralı kurtarma tatbikatı düzenlenecektir.

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Tatbikata 1 araç ve 5 personeli ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, 1 araç ve 5 personeli ile İtfaiye Müdürlüğü, 1 araç ve 4 personeli ile emniyet müdürlüğü katılım sağlamıştır. Amacımız beklenmedik durumlar karşısında başta UMKE ekiplerimiz olmak üzere tatbikat kapsamına aldığımız bütün ekiplerin reaksiyonlarını ölçmek ve koordinasyonu sağlayarak işbirliği gücünü artırmaktır" dedi.