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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:41

Depremzedelerin konteyner kente yerleştirilmesine başlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hazırlanan konteyner kente, bu haftadan itibaren afetzedelerin yerleştirilmesine başlanacak.

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