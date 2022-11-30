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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:31

Depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için konteynerler evler kuruluyor

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye 280 konteyner sevk edilmesi kararlaştırıldı.

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