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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 15:29

Depremzedeler için dolaplarını dolu bıraktılar! Üniversite öğrencilerinden anlamlı mesaj

Antalya'da bazı üniversite öğrencileri, yurttaki odalarına yerleştirilecek depremzedeler için 'Çok geçmiş olsun, acınız acımızdır, biz yanınızdayız.' gibi notlar yapıştırdıkları dolaplarını yiyecek, giysi ve temizlik malzemeleriyle dolu bıraktı.

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