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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 13:41

Depremzede öğrenciler prefabrik okulda eğitim alacak

Hatay'daki Orhanlı Çadır Kenti'nde yapımı süren 1300 öğrenci kapasiteli prefabrik okulda, depremzede öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması sağlanacak.

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