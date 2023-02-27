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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 17:20

Depremzede kadınlar depremzede çocuklar için örgü örüyor

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzede kadınlar, depremzede çocuklar için örgü örüyor.

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