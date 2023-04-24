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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 12:46

Depremzede çocuklara geleneksel oyunları öğretiyorlar! Dünya Etnospor Konfederasyonu Kahramanmaraş'ta

Dünya Etnospor Konfederasyonunca Kahramanmaraş'ta kurulan etkinlik alanında depremzede çocuklara geleneksel oyunlar öğretiliyor.

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