Depremzede çocuklara geleneksel oyunları öğretiyorlar! Dünya Etnospor Konfederasyonu Kahramanmaraş'ta

4 / 14



Tekin, çocuklara geleneksel oyunları öğrettiklerini belirterek, "At biniyorlar, ok atıyorlar, mangala, 3 taş, 9 taş, kale ve çömlek oyunlarını oynuyorlar. Çocuklarımız yeni oyunları tanıyor ve sevmeye başlıyorlar. Çocuklardan çok güzel geri dönüşler var. Ok atınca, ata binince, güreşince mutlu oluyorlar, yine yapmak istiyorlar. Bilmedikleri oyunları öğreniyorlar." diye konuştu.