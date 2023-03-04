Depremzede çocuklar 'İyilik Kupası' ile yaralarını sarıyor

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Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel, şunları söyledi: "Bilek güreşi, mendil kapmaca gibi geleneksel sportif oyunların yanı sıra futbol, mini golf, badminton, gibi eğlendirici aktiviteler mangala, satranç, dama ve benzeri zeka oyunları ile bireysel ve takım halinde gerçekleştirilen etkinliklerde birinci seçilen çocuklara 'İyilik Kupaları' bölgeye davet edilecek ünlü sanatçı ve sporcular tarafından takdim ediliyor."

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Depremlerin yol açtığı yaraların hep birlikte sarılacağını söyleyen Demirel, "Depremzede çocuklarımız akşam saatlerinde ailelerinde katılımı ile gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri ve drama etkinliklerini birlikte izliyor ve 'İyilik Kupaları' bireysel olarak değil daha fazla çocuğun mutlu olması amacıyla takım olarak verilerek, birlikteliğin önemini vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

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Demirel, deprem bölgesindeki 8 ilde "Kaybedenin olmadığı kupa" mottosuyla gerçekleştirilen "İyilik Kupası" projesiyle 100 bini aşkın çocuğa ulaşmanın hedeflendiğini aktardı.

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Projenin ilk gününden bu yana alandaki çocukların etkinliklere coşkuyla katıldığını belirten Demirel: "'İyilik Kupası' projesinden sonra da deprem bölgesinde kulüp olarak devamlı çocuklarımızın yanında olacak, onlarla sportif faaliyetlere devam edeceğiz." diye konuştu.

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Demirel, "Amacımız, depremden etkilenen kardeşlerimizi biraz olsun dinlendirmek, daha güzel zaman geçirmelerini sağlamak ve yüzlerini güldürmek." diyerek sözlerini tamamladı.