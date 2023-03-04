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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 16:17

Depremzede çocuklar 'İyilik Kupası' ile yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 'İyilik Kupası' ile depremden etkilenen gençlerin ve çocukların ruh sağlıklarının iyileştirilmesi ve onlara destek olması amaçlanıyor.

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