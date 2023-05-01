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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 15:44

Depremlerden sonra maden ocağının rakımı bin 191'den bin 179'a düştü

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Çanakçı köyü sınırlarında yer alan krom maden ocağı, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 12 metre kot kaybederek bin 191'den bin 179 rakıma düştü.

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