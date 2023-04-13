Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek

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Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan ve üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005'te güvenlik sebebiyle ziyarete kapatıldı. Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanması ile Ağustos 2022'de ziyarete açıldı.

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Kommagene Krallığı tarafından yaptırılan kale, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşması nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı.

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Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, kalenin 17 yıl sonra ziyarete açıldığı dönemde yoğun turist ağırladığını söyledi.

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Kaleyi depremlerin yaşandığı döneme kadar ki yaklaşık 6,5 ayda 14 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Alkan, "Depremlerden sonra ilk savunma alanı, iç saray kısmında yıkılmalar oluştu. Bu yıkılmalar nedeniyle can güvenliği dolayısıyla geçici süreliğine ziyarete kapatıldı. Burada yapılacak restorasyonun ardından kale yeniden ziyarete açılacak." dedi.

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"Cam teras ve karşılama merkezi depremlerden etkilenmedi"

Alkan, restorasyon sonrası kalenin çok güzel bir şekil aldığını vurgulayarak, "Avrupa Birliği tarafından Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında kurulan cam teras ve karşılama merkezi depremlerden etkilenmedi." diye konuştu.

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Kahta Kalesi'nin Memlükler döneminden kalan yapılarla bugüne kadar geldiğini ve ilk yer altı su tünelinin olduğu kalelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Alkan, "Manzarası ve korunaklı olması dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekmektedir. İnanıyorum ki restorasyon sonrası tekrardan ziyarete açtığımızda çok yoğun şekilde ziyaret edilecektir." ifadesini kullandı.

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Kahta Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin fizibilite raporlarının tamamlandığı, kısa süre sonra da çalışmalara başlanmasının planlandığı öğrenildi.

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