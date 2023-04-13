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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 12:44

Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi restore edilecek

Adıyaman'da hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi, depremlerde oluşan hasar nedeniyle restore edilecek.

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