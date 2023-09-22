  • $27,1664
  • 28,9278
  • 1682.73
  • 8031.57

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 12:57

Depremlerde hasar alan Antakya Otobüs Terminali onarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Antakya Otobüs Terminali'nde onarım çalışmaları tamamlandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.