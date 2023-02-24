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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:58

Depremler Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu! İnsan boyunu aştığı görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluştu. Yarıkların insan boyunu aştığı görüntülendi.

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