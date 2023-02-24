Depremler Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu! İnsan boyunu aştığı görüntülendi

Deprem sonrası yeryüzü hareketleri ve yüzey kırıklarının normal olduğunu anlatan Benek, bazı kaya parçalarının depremlerde daha kolay düştüğüne işaret etti.

Nehir kıyısındaki merada deprem sonrası yarıkları gördüklerini ifade eden Ayata, "Depremden sonra merak edip geldik ve bu manzarayla karşılaştık. Çocukluğumuz burada geçti, yarıkları görünce şaşırdık, fay hattının geçtiği bir yeri andırıyor. Yarıklar bazı yerlerde insan boyunu aşıyor. İki bölgede kayalıkların depremin etkisiyle Fırat Nehri'ne döküldüğünü görebiliyoruz." dedi.

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Bölgede zeminin sağlam olduğuna inandıklarını anlatan Ayata, "Kayalıkların uç kısımlarına kadar gittim, çok büyük parçalar kopmuş nehre devrilmiş hatta kopmak üzere olan devasa parçalar var. Şu anda durduğumuz yer bile sorunlu ki ufak bir sarsıntı da çökecek gibi görünüyor." dedi.