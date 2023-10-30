  • $28,2747
  • 30,0031
  • 1817.85
  • 7712.85

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 17:30

Depremin merkez üssünde Cumhuriyet coşkusu devam ediyor! Konteyner kentte tören düzenlendi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konteyner kentte tören düzenlendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.