Depremin merkez üssünde Cumhuriyet coşkusu devam ediyor! Konteyner kentte tören düzenlendi

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim yerleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde, konteyner ve sosyal tesisler Türk bayrakları ile süslendi.

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Kaymakam Mercan, törendeki konuşmasında, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu cennet vatanı bize yurt edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.

Törende, öğrenciler oyunlar oynadı şiirler okuyup türküler söyledi.