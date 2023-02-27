  • $18,8873
  • 19,9322
  • 1100.77
  • 5016.73

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 10:54

Depremin etkisiyle yerinden ayrılan kaya parçası eve çarptı! İkiye bölünmüş halde duruyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yerinden kayan dev kaya parçası eve çarparak ortadan ikiye bölünmüş halde duruyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.