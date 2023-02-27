Depremin etkisiyle yerinden ayrılan kaya parçası eve çarptı! İkiye bölünmüş halde duruyor

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Kayan dev kaya parçasının evine çarptığını ve ortadan ikiye bölünmüş halde durduğunu anlatan Bulgur, "Kaya, depremden sonra ağır çatlaklar verdi. İlk depremin olduğu gece, büyük bir parça evimin üstüne düşünce annemle kaçtım. Depremin ardından sekizinci, dokuzuncu gün taş ikiye ayrılmış. Biz, o sırada ablamdaydık. Gelince gördüm ki büyük felaket olmuş, kayanın evime çarptığını gördüm. Kaya, daha da aşağıya yuvarlansaydı birçok evi yerle bir ederdi." diye konuştu.