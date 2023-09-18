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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:38

Depremin en dikkat çeken görüntüsü Elazığ'dan: 8 katlı bina yıkıldı, çatısı tek kolon üzerinde kaldı

Elazığ'da, 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra ağır hasar alan 8 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti.

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