Depremin en dikkat çeken görüntüsü Elazığ'dan: 8 katlı bina yıkıldı, çatısı tek kolon üzerinde kaldı

Elazığ'da, 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra ağır hasar alan 8 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti.
İlginç görüntü, dron ile havadan görüntülendi.
Elazığ'da 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Bu çerçevede Sürsürü Mahallesi Üryan Baba Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın yıkımı gerçekleşti.
Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, kolon kısmına denk gelen çatının havada kalması ilginç görüntüler oluşturdu.