Depreme dayanaklı okullar eğitim öğretim yılına hazır! Hatay'da 422 okul bakım ve onarımdan geçirildi

Depremde hasar alan okullarda güçlendirme çalışmalarının yanı sıra 100 yeni okulun da 9 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını belirten Masatlı, şöyle devam etti:





"2024-2025 eğitim öğretim yılımızın açılışında inşallah 400 binden fazla öğrencimizle aynı heyecanı paylaşmış olacağız. Yaşadığımız depremin acısı hala içimizde, en karanlık anlarda bile bizi aydınlığa çıkaracak, geleceğe güçlü bir şekilde ilerlememizi sağlayacak olan eğitimdir. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz bu noktada müsterih olsunlar, 9 Eylül'de eğitime başlayacakları okullarımız eskisinden daha güzel ve güçlü olacak. Hataylı hemşehrilerim bilsinler ki mevcut okullarımız depreme daha dayanıklı hale getirildi. Yeni yapılan betonarme okullarımız güçlü zeminlere inşa edildi, kimi bölgelerde yaptığımız hafif çelik okullarımız, yüksek şiddetli depremlerde bile asla hasar almayacak şekilde inşa edildi."