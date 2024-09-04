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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 11:22

Depreme dayanaklı okullar eğitim öğretim yılına hazır! Hatay'da 422 okul bakım ve onarımdan geçirildi

6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok okulun kullanılamaz hale geldiği Hatay'da, 100 okul inşa edildi, 71 okulda güçlendirme yapıldı, 422 okul bakım ve onarımdan geçirildi.