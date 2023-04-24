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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 13:25

Depremden dakikalar önce kendisini uyarmıştı! Mihriban'ı yanından ayırmıyor

Kahramanmaraşlı Avcı ailesi, 6 Şubat depremlerinde ilk sarsıntıdan 18 dakika önce kendilerini önce tırmalayarak ve uluyarak uyandıran 'Mihriban' adlı köpeğiyle çadırda yaşıyor. Eşi ve kızıyla Kahramanmaraş'ta yaşayan Hatice Avcı köpeğini yanından ayırmıyor.

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