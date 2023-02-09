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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 09:27

Depremden 73 saat sonra enkazdan kurtarıldı! Yaralılar alkışlar ve tekbirlerle karşılandı

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

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