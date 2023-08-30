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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:39

Depremde hasar görmüştü! Abdülhamit Han Camisi'ndeki onarım büyük oranda tamamlandı

Depremlerde gördüğü hasarın ardından ibadete kapatılan Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdülhamit Han Camisi'nde başlatılan onarım çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Şehre hakim bir tepe üzerine yapılan ve kent merkezinin dört bir yanından görülebilen, açık ve kapalı alanlarıyla 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesiyle dikkati çeken cami, ince işçilik gerektiren çalışmaların bitirilmesiyle ibadete açılması planlanıyor. Şehirdeki gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile güneş ve Abdulhamithan Camisi silüeti güzel görüntü oluşturuyor.

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