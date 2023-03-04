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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 15:12

Depremde dağdan kopan kaya, eve 20 metre kala durdu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yerinden koparak vadideki köye doğru yuvarlanan kaya, bir eve 20 metre kala durdu.

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