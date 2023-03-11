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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 14:38

Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan bina! Yıkıma başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tek parça halinde yan yatan binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

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