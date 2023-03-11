Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan bina! Yıkıma başlandı

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Hatipoğlu, şöyle konuştu:





"Şu an bu binanın yıkımına başladık. Acil yıkımı gerekli binaların yıkımına ve yine molozların ilçe dışındaki alanlara aktarılmasına devam ediyoruz. Gölbaşı ilçemizde bu bina sembol olmuş binalardan biriydi, depremin etkilerini göstermesi bakımından. Burada zemin sıvılaşmasından dolayı çok ciddi bir durum ortaya çıkıyor. Depremin sonuçlarını gösteren binalar da pek çok şekilde gündeme geldi. Onlardan biriydi bu."