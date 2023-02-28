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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 14:38

Deprem sonrası tabiat parkı 3 metre kaydı! Gölün su seviyesi yükseldi

Adıyaman'da bulunan Gölbaşı Gölü'nde depremde tonlarca toprağın kayması sonucu su seviyesi yükseldi.

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