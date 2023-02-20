Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Yol önce yarıldı sonra çöktü

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Mahalle sakinlerinden Habib Kaptan, "Annem 95 yaşında. Anneme sordum 'daha önce böyle bir deprem oldu mu' diye. 'Hayatta görmedim' dedi. Daha önceden depremler oldu ama böyle bir deprem olmamış. Yol nasıl yarılmış nasıl olmuş anlamadım. Çok korkutucu" dedi.