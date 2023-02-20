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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:27

Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Yol önce yarıldı sonra çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin şiddetini gözler önüne seren o yol, havadan görüntülendi.

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