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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba 11:02

Deprem kabini için canlı insanla sağlamlık testi yaptılar

Hatay'da bir firmaya ait deprem kabininin içerisinde bulunan insanla test edilmesi tepkiye neden oldu. Yıkımı yapan şirket çalışanları, kabinin içerisinde insan olduğunu bilmediklerini belirterek konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

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