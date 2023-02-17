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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 16:12

Deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırdı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinden deprem bölgesine gönderilen oyuncaklar arasından çıkan çocukların notları yürek burktu.

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