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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 09:56

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başında

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.

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