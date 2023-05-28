Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başında

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.
6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.
50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde, ilk turda bölgeye giden çok sayıda depremzede sandığa yoğun ilgi göstermişti.
Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da ikinci tur için oy verme işlemi başladı. Birçok okulda olduğu gibi merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu'na kurulan konteynerlerde sandık başkanı ve görevlilerinin kutuları mühürlemesinin ardından vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oylarını kullandı. İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de vatandaşların oy kullanma işlemi için yoğun katılım sağlamaya başladığı belirtildi.
İkinci turda Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiklerini belirten afetzede vatandaşlar, sandıktan çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Barguzu Ortaokulu'nda kurulan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bazı vatandaşlar kurulan konteynerlerde oylarını kullandı.
atay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bölümü yıkılan Mithatpaşa İlkokulu'nun bahçesine yerleştirilen konteynerlerde oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, Kahramanmaraş'taki Onikişubat konteyner kentinde oyunu kullandı.
Vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da sandıkların kurulduğu dersliklere gelerek oyunu kullandı.