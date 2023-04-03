Deprem Asi Nehri'nin yatağında 7,8 metrelik kaymaya neden oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde nehir yatağında kayma ve heyelanlar yaşandığı için taşkın riski bulunan Hatay'daki Asi Nehri'nde yoğun şekilde ıslah ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Taşkın riski nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, 50 iş makinesiyle müdahale ederek büyük ve küçük Asi Nehirlerinde makinalı çalışma gerçekleştiriyor.

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Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın riskine karşı nehirde 50 iş makinesiyle vardiyalı olarak çalışma yapıyor.

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Çalışmalar kapsamında nehrin 45 kilometrelik bölümünden 1 milyon 225 bin metreküp rüsubat çıkarıldı.

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"Nehir yatağının düzenlenmesi için ciddi emek sarf ediyoruz"

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, depremlerin dere yataklarında ciddi kaymalara neden olduğunu belirterek, dere yatakları kesitlerinin çok ciddi daraldığını, bu bölgeleri genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

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Asi Nehri'nin kollarında makineli çalışma yaptıklarını anlatan Gökçe, nehrin büyük bölümünde dere ıslah ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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"Asi Nehri'nin yatağında 7,8 metrelik kayma yaşandı"

Gökçe, "Depremle beraber nehrin yatağında 7,8 metrelik kayma yaşandı. Müdahale edilmezse ciddi bir yağış durumunda taşkın riski vardı. Nehir yatağının düzenlenmesi için ciddi emek sarf ediyoruz" diye konuştu.

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