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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2023 Pazartesi 16:29

Deprem Asi Nehri'nin yatağında 7,8 metrelik kaymaya neden oldu

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