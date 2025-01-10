Deodorant lekesi nasıl çıkarılır? İşte pratik 7 yöntem

Deodorant lekelerini çıkarmanın 7 etkili yöntemini sizin için derledik.
Dikkat: Aşağıdaki yöntemleri uygulamadan önce kıyafetinizin görünmeyen bir kısmında test etmeyi unutmayın
1. Tuz
Eski ve yerleşmiş deodorant lekelerini bile tuz çıkarabilir. Beyaz ve siyah kıyafetlerde güvenle kullanabilirsiniz.
Bir tutam tuz alın. Lekeli bölgeyi ıslatıp üzerine tuz serpin.
8-12 saat bekletin, hatta gece boyunca da kalabilir.
Ardından tekrar ıslatıp biraz daha tuz ekleyerek lekeyi ovun.
İşlem bittiğinde kıyafetinizi çamaşır makinesinde yıkayın.
2. Sirke
Sirke, deodorant lekesini yumuşatarak kolayca temizlenmesini sağlar.
Lekeli bölgeye sirke dökün ve gece boyunca bekletin.
Sabah kıyafetinizi yıkayın.
Bu yöntem renkli kıyafetler ve yünlü kumaşlar için uygundur. Ancak beyaz kıyafetlerde sararma yapabileceği için dikkatli olun.
4. Bulaşık Deterjanı
Bulaşık deterjanı, deodorant lekelerini ve çeşitli diğer lekeleri çıkarmakta oldukça başarılıdır.
Lekeli bölgeye deterjan sürün ve 30 dakika bekletin.
Ardından kıyafeti akan suyun altında yıkayın.
6. Amonyak
Amonyak, inatçı lekelerle savaşmada etkili bir yardımcıdır.
Deodorant lekesini çıkarmak için amonyak suyla 1:1 oranında karıştırıp lekeyi silin.
Birkaç dakika bekledikten sonra kıyafeti yıkayın.
Ek bilgi: Amonyak, beyaz kıyafetlerdeki kan lekelerini de çıkarmakta oldukça başarılıdır ve kötü kokuları giderir.