Deodorant lekesi nasıl çıkarılır? İşte pratik 7 yöntem

Bonus: Eski Naylon Çorap





Yeni bir kıyafeti giydikten hemen sonra deodorant lekesi görmek sinir bozucu olabilir. Neyse ki bunun için hızlı bir çözüm var! Temiz bir naylon çorap veya çorap alın, yuvarlayıp lekeyi hafifçe ovun. Leke sihir gibi kaybolacaktır.