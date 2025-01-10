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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 11:01 |

Deodorant lekesi nasıl çıkarılır? İşte pratik 7 yöntem

Deodorant, kişisel hijyenin önemli bir yardımcısı olmasının yanı sıra, kıyafetlerde leke bırakabilen bir sorun da yaratabilir. Pahalı bir deodorant kullansanız bile, kıyafetlerinizde iz bırakma ihtimali vardır. Panik yapıp hemen kuru temizlemeye gitmenize gerek yok!

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