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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:26

Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu! İşte muhteşem görüntüler

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü'nün yüzeyi, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı.

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