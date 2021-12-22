Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu! İşte muhteşem görüntüler

Tekin Gürsoy ise yaylanın dört mevsim güzellikler barındırdığını, kışın da harika bir görüntüye kavuştuğunu ifade etti.

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İzmir'den gelen İsmail Yenice de "Kar görmek için buraya arkadaş tavsiyesiyle geldim. Gölün buz tuttuğunu görüne çok şaşırdım. Tablo gibi görüntü var. Karı çok özlemiştik." dedi.