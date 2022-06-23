Denizli'de yapılan kazılarda bulundu! 8 milyon yıllık

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek ve ekibince keşfedilen fosil lokalitesinde kurtarma kazıları yürütülüyor.