  • $17,3652
  • 18,3004
  • 1025.98
  • 2563.16

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:07

Denizli'de yapılan kazılarda bulundu! 8 milyon yıllık

Denizli'de fosil alanında yapılan kurtarma kazılarında 8 milyon yıl öncesinde yaşamış hayvanlara ait fosiller bulundu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.