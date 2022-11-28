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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 14:41

Denizli'de kimya fabrikasında yangın! Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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