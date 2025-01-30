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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 11:40 |

Denizli'de işçi servisi devrildi! 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

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