Denizin rengi değişti! Havadan dron ile görüntülendi

Liman bölgesinde denizin kıyı kesiminin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir alanın rengi, kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı. İnkumu'nda denizde oluşan çamur havadan dron ile görüntülendi.