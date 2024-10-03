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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 13:42

Denizin rengi değişti! Havadan dron ile görüntülendi

BARTIN'da 2 gün önce etkili olan yağışın ardından nehrin taşıdığı çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede suyun rengi kahverengiye döndü.